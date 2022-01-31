СМИ: Франция и ФРГ встревожены агрессивной политикой Британии по отношению к России

Согласно информации СМИ, у властей Франции и Германии вызывает тревогу политика, избранная Великобританией в отношении Российской Федерации. Как сообщает пресса, Париж и Берлин, предпочитающие достаточно сдержанную дипломатию при взаимодействии с РФ, с беспокойством наблюдают за действиями Соединенного Королевства.

«Лондон полностью принял курс США», - приводит мнение колумниста Financial Times Анн-Сильвен Шассани RT.

В настоящее время Великобритания, как отмечается в статье, утверждает себя в роли активного сторонника линии Соединенных Штатов, снабжая Киев вооружением и заявляя, что «вторжение» на Украину якобы неизбежно. По версии автора материала, подобные события будто бы могут расколоть Запад на два противоположных лагеря.

Ранее в британском МИД сообщили о планах по расширению санкций против России. Анонсируемые Лондоном меры, по заявлениям властей Великобритании, связаны с якобы нарастающей напряженностью ситуации вокруг Украины.