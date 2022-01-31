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Глава МИД Британии объявила о планах введения самого жесткого санкционного режима против РФ

Елизавета Потейчук
21:07 31.01.2022
В британском правительстве отметили, что ограничительные меры не будут применены автоматически.
Глава МИД Британии объявила о планах введения самого жесткого санкционного режима против РФ
© Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала введение нового режима санкций в отношении России в случае якобы ее «вторжения на Украину». 

«Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза», - цитирует ТАСС слова Трасс.

Кроме того, санкции не будут применены автоматически. Они предоставят необходимые дополнительные полномочия, чтобы Британия могла ввести меры в случае «любого дальнейшего вторжения России на Украину», сообщил агентству информированный источник в правительственных кругах Великобритании.

Напомним, что власти Соединенного Королевства запланировали расширение санкций против России из-за увеличения напряженности ситуации вокруг Украины. Тогда глава МИД Великобритании не ответила на вопрос о том, какими именно будут анонсированные санкции против российской стороны.

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