Глава МИД Британии объявила о планах введения самого жесткого санкционного режима против РФ

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала введение нового режима санкций в отношении России в случае якобы ее «вторжения на Украину».

«Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза», - цитирует ТАСС слова Трасс.

Кроме того, санкции не будут применены автоматически. Они предоставят необходимые дополнительные полномочия, чтобы Британия могла ввести меры в случае «любого дальнейшего вторжения России на Украину», сообщил агентству информированный источник в правительственных кругах Великобритании.

Напомним, что власти Соединенного Королевства запланировали расширение санкций против России из-за увеличения напряженности ситуации вокруг Украины. Тогда глава МИД Великобритании не ответила на вопрос о том, какими именно будут анонсированные санкции против российской стороны.