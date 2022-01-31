Захарова призвала МИД Британии стараться в отстаивании демократии и свободы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра иностранных дел Великобритании не отступать. Речь шла в контексте удара «подобных санкций» по британским инвесторам в случае введения санкций в отношении российских частных лиц и компаний.

«Глава МИД Британии Лиз Трасс пригрозила "российским олигархам" конфискацией собственности. Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы"», - написала Захарова в своем Telegram.

Дипломат написала, что верит в свою британскую коллегу и призывает ее не сдаваться в борьбе за принципы демократии.

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации - сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие"», - призвала представитель МИД России.

Она также напомнила Соединенному Королевству об имеющемся списке российских коррупционеров в Великобритании, которых Россия просит экстрадировать.

Ранее британская газета «Таймс» сообщила о намерении правительства ввести антироссийские санкции. Британские министры планируют действовать против активов российских частных лиц и компаний в Великобритании, связанных с Кремлем. Уточняется, что это является частью нового пакета санкций, вводимого Великобританией в случае «вторжения России на Украину».