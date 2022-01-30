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Посольство США вновь призвало американских граждан покинуть Украину

Роман Захаров
10:56 30.01.2022
В то же время дипломаты отмечают, что само посольство США в Киеве пока будет продолжать работу.
Посольство США вновь призвало американских граждан покинуть Украину
© Фото: РИА Новости
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Американское посольство повторно призвало своих граждан покинуть украинскую территорию. Дипломаты также опубликовали дорожную карту с перечнем государств для отъезда из Украины.

«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте посольства США.

В качестве вариантов американцам предлагаются следующие маршруты отъезда: через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. При этом в сообщении подчеркивается, что ехать через территорию Приднестровья нельзя. В то же время дипломаты отмечают, что посольство США в Киеве остается открытым.

В последнее время западные страны, включая США, активно распространяют слухи о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину, угрожая при этом ввести санкции против нашего государства. Кремль, в свою очередь, неоднократно заявлял, что РФ не собирается ни на кого нападать, а голословные обвинения в вероятной «агрессии» Запад использует для того, чтобы разместить как можно больше сил НАТО рядом с российскими границами.

Между тем, подобными слухами уже недовольны даже на Украине. О том, что из-за них сильно страдает украинская экономика ранее говорил президент Владимир Зеленский, также подобные заявление звучали и в Верховной раде.

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