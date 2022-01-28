Зеленский заявил, что сообщения о «вторжении России» на Украину специально нагнетают

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами.

«Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ… Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», - заявил Зеленский журналистам.

По словам президента, на Западе пытаются создать мнение, что Украину вскоре ждет вооруженный конфликт. Зеленский считает, что такое информационное нагнетание ситуации приводит к экономическим потерям для Украины.

«Я начал говорить с лидерами государств и объяснять им: нам нужно на сегодня стабилизировать экономику нашего государства, из-за всех этих сигналов, что завтра война, потому что сигналы пошли от даже уважаемых лидеров государств, что они откровенно даже не дипломатическим языком говорят: "завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе», - добавил украинский президент.

В понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Накануне, 27 января, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России. Дипломат обратил внимание, что «заокеанские кураторы» стремятся навязать сценарий, по которому Россия якобы собирается начать войну против Украины.