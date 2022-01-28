Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский заявил, что сообщения о «вторжении России» на Украину специально нагнетают

Анна Назайкина
18:59 28.01.2022
Такое информационное нагнетание приводит к экономическим потерям для Украины, считает глава государства.
Зеленский заявил, что сообщения о «вторжении России» на Украину специально нагнетают
© Фото: Stefanie Loos Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами.

«Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ… Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», - заявил Зеленский журналистам.

По словам президента, на Западе пытаются создать мнение, что Украину вскоре ждет вооруженный конфликт. Зеленский считает, что такое информационное нагнетание ситуации приводит к экономическим потерям для Украины.

«Я начал говорить с лидерами государств и объяснять им: нам нужно на сегодня стабилизировать экономику нашего государства, из-за всех этих сигналов, что завтра война, потому что сигналы пошли от даже уважаемых лидеров государств, что они откровенно даже не дипломатическим языком говорят: "завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе», - добавил украинский президент.

В понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Накануне, 27 января, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России. Дипломат обратил внимание, что «заокеанские кураторы» стремятся навязать сценарий, по которому Россия якобы собирается начать войну против Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:59 В стране и мире
Зеленский заявил, что сообщения о «вторжении России» на Украину специально нагнетают
18:35 В стране и мире
Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе ПФР и ФСС
18:10 В стране и мире
Видео
В Петербурге выясняют, в каких еще медцентрах могли использовать отравляющее вещество
17:11 Спорт
Медведев заявил, что ему «сорвало крышу» в инциденте с судьей на Australian Open
16:52 Армия
Видео
«Триумф» на страже неба: дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.