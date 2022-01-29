В Верховной раде заявили, что слухи о «вторжении» России подрывают экономику Украины

Паника, которую сеют Соединенные Штаты и другие страны Запада по поводу «вторжения» России на Украину, имеют негативные последствия для украинской экономики. Такое мнение высказал руководитель партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

«Большинство людей уже увидели, что три, четыре, пять "точных" дат ("вторжения", - прим. ред.) прошли, что это просто запугивание людей», - отметил он в беседе с «Ліга.net».

Депутат подчеркнул, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже неоднократно поднимал данный вопрос, указывая на недружественные действия США.

Всего днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием, которые приводят к экономическим потерям для украинской стороны.

В последнее время западные страны, включая США, активно распространяют слухи о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину, угрожая при этом ввести санкции против нашего государства. Кремль, в свою очередь, неоднократно заявлял, что РФ не собирается ни на кого нападать, а голословные обвинения в вероятной «агрессии» Запад использует для того, чтобы разместить как можно больше сил НАТО рядом с российскими рубежами.