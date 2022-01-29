В Белом доме заявили, что возможные антироссийские санкции не нацелены против граждан РФ

Новые санкции против России, которые США и их союзники планируют ввести в случае обострения ситуации вокруг Украины, направлены на уменьшение промышленного потенциала РФ и на нанесение удара по экономике страны. Такое заявление сделал сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл.

При этом он подчеркнул, что ограничительные меры не направлены против российских граждан.

«Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», - приводит Reuters слова Харрелла.

Представитель Белого дома добавил, что такие меры должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов», спровоцировать отток капитала, инфляцию, а также разорение банков.

Харрелл также утверждает, что возможные санкции предполагают введение ряда «довольно широких экспортных ограничений», которые, как ожидают в Вашингтоне, приведут к «ослаблению российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Помимо этого, он предположил, что государства Евросоюза примут аналогичные меры.

Напомним, несколькими днями ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки не хотят вводить санкции против Российской Федерации.