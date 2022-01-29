Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ошибка или халатность: что известно о гибели пациентов после гастроскопии в клинике Петербурга

Роман Закурдаев
06:40 29.01.2022
По версии следствия, врачи могли использовать во время процедуры некачественный медицинский препарат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизни троих пациентов, которые оказались в больнице после гастроскопии желудка в одном из диагностических центров города. Предварительно, всем им проводили одинаковую процедуру с применением некачественного бария - его используют обычно, как контрастное вещество. По одной из версий, химический препарат мог быть контрафактным. В ближайшее время задержанному ранее главврачу клиники должны выбрать меру пресечения.

Евгений Попов пока главный и единственный фигурант уголовного дела о гибели сразу трех человек после процедуры гастрографии в Городском консультационно-диагностическом центре номер 1. Еще сутки назад он комментировал случившееся журналистам, а уже сегодня главного врача медицинского Центра задержали сотрудники Следственного комитета и теперь Октябрьский районный суд Петербурга избирают ему меру пресечения.

Уголовное дело возбудили по двум статьям:  «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг не отвечающих требованиям  безопасности жизни и здоровья потребителей».

«По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий  требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата. В результате, более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной  степени тяжести», - заявил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Она в один день потеряла мужа и отца ее четверых детей. Петербурженка Елена рассказала, как ее супруг мучительно умирал после процедуры.

«Ему там не оказали никакой помощи он приехал домой, ему становилось хуже, хуже, скорая приехала, но ничего не смогли уже сделать», - вспомнила Елена.

Когда с разницей в несколько часов госпитализировали сразу шесть человек с подобным отравлением неизвестным веществом, следователи пришли в Городской Консультативно-Диагностический центр номер 1.  Именно здесь проходили обследование все пострадавшие.

Рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта обычно проводится с применением сульфата бария. Пациенты принимают раствор перед процедурой. Вещество не всасывается в кровь и выводится естественным путем. Отравиться сульфатом бария, фактически, не возможно даже при превышении дозировки, уверяют специалисты.

«Могу лишь предположить, что либо отравление произошло каким-то другим препаратом, либо данный препарат был произведен с нарушениями технических процессов и мог содержать примеси растворимых солей бария. Вина производителей препарата», - уверен кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии МИРЭА Андрей Дорохов.

В больницах после отравления в тяжелом состоянии остаются трое. Среди них пациентка в возрасте  80 лет. Тем временем, Евгения Попова уже доставили в Октябрьский районный суд Петербурга для избрания меры пресечения.  Велика вероятность, что на период следствия он будет находится в следственном изоляторе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:56 В стране и мире
CNN сообщил о недовольстве США Украиной из-за позиции по «российской угрозе»
05:20 Армия
Видео
Более 220 военных медиков из Петербурга направили в Подмосковье для борьбы с СOVID-19
05:10 Армия
Видео
«Бастионы» Балтийского флота нанесли удар по отряду кораблей «противника»
00:00 В стране и мире
ЕС пригрозил России ответными мерами из-за запрета на въезд нескольким официальным лицам
20:53 В стране и мире
В МИД РФ объяснили, почему Москва запретила въезд некоторым представителям ЕС
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.