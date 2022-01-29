Ошибка или халатность: что известно о гибели пациентов после гастроскопии в клинике Петербурга

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизни троих пациентов, которые оказались в больнице после гастроскопии желудка в одном из диагностических центров города. Предварительно, всем им проводили одинаковую процедуру с применением некачественного бария - его используют обычно, как контрастное вещество. По одной из версий, химический препарат мог быть контрафактным. В ближайшее время задержанному ранее главврачу клиники должны выбрать меру пресечения.

Евгений Попов пока главный и единственный фигурант уголовного дела о гибели сразу трех человек после процедуры гастрографии в Городском консультационно-диагностическом центре номер 1. Еще сутки назад он комментировал случившееся журналистам, а уже сегодня главного врача медицинского Центра задержали сотрудники Следственного комитета и теперь Октябрьский районный суд Петербурга избирают ему меру пресечения.

Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата. В результате, более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести», - заявил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Она в один день потеряла мужа и отца ее четверых детей. Петербурженка Елена рассказала, как ее супруг мучительно умирал после процедуры.

«Ему там не оказали никакой помощи он приехал домой, ему становилось хуже, хуже, скорая приехала, но ничего не смогли уже сделать», - вспомнила Елена.

Когда с разницей в несколько часов госпитализировали сразу шесть человек с подобным отравлением неизвестным веществом, следователи пришли в Городской Консультативно-Диагностический центр номер 1. Именно здесь проходили обследование все пострадавшие.

Рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта обычно проводится с применением сульфата бария. Пациенты принимают раствор перед процедурой. Вещество не всасывается в кровь и выводится естественным путем. Отравиться сульфатом бария, фактически, не возможно даже при превышении дозировки, уверяют специалисты.

«Могу лишь предположить, что либо отравление произошло каким-то другим препаратом, либо данный препарат был произведен с нарушениями технических процессов и мог содержать примеси растворимых солей бария. Вина производителей препарата», - уверен кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии МИРЭА Андрей Дорохов.

В больницах после отравления в тяжелом состоянии остаются трое. Среди них пациентка в возрасте 80 лет. Тем временем, Евгения Попова уже доставили в Октябрьский районный суд Петербурга для избрания меры пресечения. Велика вероятность, что на период следствия он будет находится в следственном изоляторе.