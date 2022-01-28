В Петербурге выясняют, в каких еще медцентрах могли использовать отравляющее вещество

В Городском клинико-диагностическом центре №1 для проведения рентгеноскопических исследований использовалось вещество, не разрешенное к медицинскому потреблению. Об этом заявил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

«Комитет по здравоохранению потребовал от всех медицинских организаций, в которых проводятся подобные исследования, не допускать использования веществ, не разрешенных к медицинскому применению», - отметил он.

В настоящее время выясняется, в каких медицинских организациях потенциально могли использовать это вещество.

«Мы установили всех пациентов, которым 24-25 января текущего года выполнялись рентгеноскопические исследования в клинико-диагностическом центре, и просим этих пациентов обратиться в центр для обследования», - добавил Лисовец.

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге главврача диагностического центра №1, где ранее погибли трое пациентов после проведенного исследования. О первом трагическом случае стало известно в минувшую среду. Как полагает следствие, главный врач долгое время оказывал медицинские услуги с использованием контрафактного химического препарата.