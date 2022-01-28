В стране и мире СК: в питерской клинике, где после гастроскопии погибли пациенты, применяли контрафактный препарат Ян Брацкий Сейчас следователи устанавливают производителя контрафактной продукции и другие обстоятельства случившегося. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В петербургской клинике, где после процедуры гастроскопии трое пациентов скончались, использовался контрафактный медицинский препарат. Об этом сообщает Следственный комитет. Ранее стало известно о задержании главврача медицинского учреждения. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Об оказании небезопасных услуг». «По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата», - говорится в заявлении на официальном сайте СК РФ. Установлено, что всего в результате подобных действий более 20 пациентам был причинен вред здоровью. В январе шестеро из них были госпитализированы после процедур, трое из них скончались. В настоящий момент следствие выясняет происхождение контрафакта, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика