СК: в питерской клинике, где после гастроскопии погибли пациенты, применяли контрафактный препарат
В петербургской клинике, где после процедуры гастроскопии трое пациентов скончались, использовался контрафактный медицинский препарат. Об этом сообщает Следственный комитет.
Ранее стало известно о задержании главврача медицинского учреждения. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Об оказании небезопасных услуг».
«По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата», - говорится в заявлении на официальном сайте СК РФ.
Установлено, что всего в результате подобных действий более 20 пациентам был причинен вред здоровью. В январе шестеро из них были госпитализированы после процедур, трое из них скончались.
В настоящий момент следствие выясняет происхождение контрафакта, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.