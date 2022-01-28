СМИ сообщили о задержании главврача питерской клиники, где после гастроскопии погибли пациенты

Стало известно о задержании в Санкт-Петербурге главврача диагностического центра №1, где ранее погибли трое пациентов после сеансов гастроскопии, пишут «Известия». О первом трагическом случае стало известно в минувшую среду. Изначально сообщалось о двух погибших клиентах диагностического центра, еще двое, по данным СМИ, находились в реанимации. Позже появилась информация о третей жертве. Сам главврач накануне не смог объяснить причины гибели пациентов.

«Для нас и нашего центра это трагедия, мы потрясены. Данное исследование выполняется с момента начала работы центра, никогда осложнений не было. Сейчас проведение данного исследования приостановлено, следствие разбирается, использованный препарат направлен на экспертизу. Действия врачей также проверяются», - рассказал главврач СПБ ГБУЗ «ГКДЦ №1» Евгений Попов в разговоре со «Звездой».

Что стало причиной гибели пациентов, предстоит установить следствию. Супруга одного из погибших рассказала, что он почувствовал себя плохо еще в кабинете врача.

«Муж приехал домой после проведенной процедуры рентгена желудка с контрастным веществом. Ему было плохо, он почувствовал недомогание сразу после того, как выпил раствор, приготовленный в кабинете. Там ему не оказали помощи, он приехал домой, а ему становилось все хуже. Скорая приехала, но уже никто не смог ничего сделать», - вспомнила Александра.

По одной из версий, причиной смерти людей мог стать неправильно приготовленный раствор. По информации СМИ, процедура должна была выполняться с использованием сульфата бария, но вместо него мог быть задействован препарат с опасными водорастворимыми солями бария.

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».