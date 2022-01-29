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Кулеба заявил о создании «сетевой дипломатии» для противодействия России

Анна Касаткина
22:06 29.01.2022
Глава МИД Украины полагает, что стране удалось достичь высокого уровня международной поддержки.
Кулеба заявил о создании «сетевой дипломатии» для противодействия России
© Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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На смену «челночной дипломатии» времен холодной войны пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве для противодействия «российской агрессии». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену “челночной дипломатии” запустится “сетевая дипломатия” с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами», - сказал он изданию «Новое время».

Кулеба полагает, что Украине удалось достичь высокого уровня международной поддержки, и дипломатия сегодня, по его словам, работает «на сверхвысокой скорости» против «российской агрессии». Он также уверен, что прошедшая неделя большой дипломатии в Женеве, Брюсселе и Киеве показала «сетевую дипломатию» в действии и нынешняя эскалация указывает на «слабость» России. РФ, по его словам, отовсюду слышит одну и ту же позицию, «согласованную с Украиной».

В то же время телеканал CNN ранее сообщил, что в Белом доме растет напряженность из-за «российской угрозы», так как, по мнению администрации Байдена, Киев преуменьшает ее. Украинские власти заявляют, что уровень угрозы не изменился, но при этом требуют дополнительной военной помощи, что вызывает вопросы у США. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, накануне заявил, что Запад нагнетает ситуацию, что ведет к экономическим потерям для страны.

Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад своими действиями намеренно подталкивает Киев к провокациям в Донбассе.

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