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Лавров заявил, что Запад хочет реальной провокации на Украине

Анна Касаткина
15:31 26.01.2022
Цель поведения западных коллег заключается в отказе от минских договоренностей, считает глава МИД РФ.
Лавров заявил, что Запад хочет реальной провокации на Украине
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Запад хочет реальной провокации на Украине, его цели - это силовая операция в Донбассе либо полный отказ от минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Государственной думе.

«Запад очень хочет какой-то реальной провокации», - сказал он.

По словам Лаврова, поведение Запада выглядит немного сюрреалистичным. Цель такого поведения, по словам министра, заключается в том, чтобы Киев сорвался на силовую операцию в Донбассе или «иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности».

В беседе с журналистами Лавров также отметил, что западные коллеги находятся «в военном угаре».

«Только об этом и говорят: накажем, вы нападете, а мы накажем, спасем Украину, мало не покажется... Мы готовы к любому развитию событий, мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, и всегда те, кто это делал, получал по заслугам», - подчеркнул Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что власти Украины сконцентрировали на линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР огромное количество сил и средств и сложившаяся ситуация может означать подготовку к наступательным действиям. Отвечая на вопрос о сроках возможного наступления Украины, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что угроза «выше, чем ранее».

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