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CNN сообщил о недовольстве США Украиной из-за позиции по «российской угрозе»

Иван Линдеманн
05:56 29.01.2022
По данным канала, президент США Джо Байден и его советники недовольны тем, что Киев «преуменьшает российскую угрозу».
CNN сообщил о недовольстве США Украиной из-за позиции по «российской угрозе»
© Фото: MediaPunch, face to face, Globallookpress
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Между Украиной и США начинает расти напряженность на почве разногласий по так называемой «российской угрозе». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным канала, президент США Джо Байден и его советники недовольны тем, что Киев «преуменьшает российскую угрозу». Кроме того, в окружении американского лидера распространяется мнение, что Украина принимает поддержку от Штатов без особой благодарности.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, который выступает в качестве источника телеканала, Киев позволяет себе утечки информации. Вместе с тем он просит дополнительной военной помощи, однако на официальном уровне украинские власти заявляют, что уровень угрозы не изменился – это создает дополнительные вопросы.

Власти Украины, в свою  очередь, считают, что Вашингтон чрезмерно эмоционально реагирует на ситуацию. Нагнетая панику вокруг «российского вторжения» на различных уровнях, он вносит хаос в украинскую экономику. В Киеве, пишет издание, с большей благодарностью приняли бы санкции против «Северного потока-2», чем уже два месяца звучащие предупреждения о неминуемой войне, которые, по факту, не помогают, но разрушают украинскую экономику из-за негативных ожиданий.

Данные выводы выглядят правдоподобно, поскольку подтверждаются публичными заявлениями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами. Зеленский отметил, что на Западе пытаются создать мнение, что Украину вскоре ждет вооруженный конфликт - такое информационное нагнетание ситуации приводит к экономическим потерям для Киева.

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