Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не произвели ни одного выстрела

Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за время своего пребывания в Казахстане не произвел ни одного выстрела. Об этом в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что привлечение миротворцев ОДКБ исполнялось в соответствии с договорными документами организации и было совершенно законным.

«Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов», - цитирует Токаева РИА Новости.

В интервью Токаев также рассказал, что аэропорт Алма-Аты был захвачен для провоза боевиков, которые впоследствии руководили атаками на административные здания.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Демонстрации быстро переросли в беспорядки: начались мародерство, нападения на госучреждения, похищения оружия из специализированных магазинов. Местные власти в связи с этим ввели режим ЧП по всей стране и начали контртеррористическую операцию. Токаев распустил правительство, возглавил Совет безопасности и обратился за помощью в ОДКБ, которая впоследствии направила в страну миротворческие силы. К 13 января миссия миротворцев в стране была полностью завершена, весь контингент вернулся в места дислокации к 19 января.