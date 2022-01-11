В Казахстане на фоне беспорядков задержали почти 10 тысяч человек

Почти 10 тысяч человек задержаны в ходе беспорядков в Казахстане по состоянию на вторник, 11 января. Об этом сообщили в МВД республики.

«МВД: 9900 человек задержано правоохранителями», - говорится в сообщении в официальном правительственном Telegram-канале.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, протестуя против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и приступили к контртеррористической операции. Ранения в ходе беспорядков, по данным ООН, получили порядка тысячи человек. МВД страны сообщило о 17 погибших и более 1,3 тысячи пострадавших силовиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд для нормализации обстановки. Накануне, 10 января, прошла внеочередная сессия Совета, на которой Токаев объявил о попытке госпереворота в республике, а российский президент Владимир Путин отметил, что миротворцы останутся в республике до тех пор, пока это требуется.