Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты был захвачен для провоза боевиков

Аэропорт Алма-Аты во время беспорядков был захвачен для доставки в Казахстан боевиков, которые прибыли в страну под видом гастарбайтеров. Об этом в интервью телеканалу «Хабар-24» заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, это были подготовленные боевики, командиры», - сказал он.

Президент добавил, что данные граждане прилетели в страну под видом гастарбайтеров. В аэропорту их провели через пограничные стойки и выпустили в город, где они приступили к руководству террористической операцией.

Токаев добавил, что прибывшие боевики руководили атаками на административные здания, «их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов». Президент охарактеризовал проведенную операцию по провозу боевиков как тщательно спланированную.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Изначально жители городов Жанаозен и Актау на западе страны вышли на митинги против двукратного роста цен на газ. Вскоре протестные акции распространились и на другие города, в том числе на старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату. Демонстрации быстро переросли в беспорядки: начались мародерство, нападения на госучреждения, похищения оружия из специализированных магазинов. В ответ на это местные власти ввели режим ЧП по всей стране и начали контртеррористическую операцию. Токаев распустил правительство, возглавил Совет безопасности и обратился за помощью в ОДКБ, которая впоследствии направила в страну миротворческие силы.

По информации ООН, в ходе погромов в Казахстане было ранено около тысячи человек. Как сообщает Генеральная прокуратура страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.