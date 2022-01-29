Путин поручил проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра

Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции РФ совместно с Генеральной прокуратурой страны и Советом при главе государства по развитию гражданского общества проанализировать законодательство об иностранных агентах и практику его применения. Это следует из документа, размещенного на сайте Кремля.

«Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения», - сказано в перечне поручений Путина.

Срок выполнения данного поручения президента определен до 1 мая текущего года.

В документе также сказано, что «при необходимости (нужно - прим. ред.) представить предложения о совершенствовании законодательства» Российской Федерации.

Сегодня же Путин поручил доложить ему до 1 июня текущего года о результатах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в Интернете для защиты детей. Также российский лидер отдал распоряжение правительству о внесении изменений в законы для дополнительных ежемесячных выплат кавалерам трех орденов Мужества.

Кроме того, президент поручил российскому кабмину рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам России в ДНР и ЛНР возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через портал «Госуслуги».