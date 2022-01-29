Путину доложат о создании реестра токсичного контента в интернете

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня текущего года о результатах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в Интернете для защиты детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

«Администрации Президента РФ рассмотреть... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», - приводит кабмин текст поручения президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законы для дополнительных ежемесячных выплат кавалерам трех орденов Мужества. Срок исполнения был определен до 1 июля текущего года, ответственным за исполнение поручения глава государства назначил премьер-министра РФ Михаил Мишустин.