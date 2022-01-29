Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления россиянам из ДНР и ЛНР возможности обращаться за соцвыплатами через Госуслуги

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам России в ДНР и ЛНР возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через портал «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», - говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения, и в этом случае, по его словам, все будет в порядке.