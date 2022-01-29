Путин поручил правительству внести изменения в законы для дополнительных выплат кавалерам трех орденов Мужества

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законы для дополнительных ежемесячных выплат кавалерам трех орденов Мужества. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление лицам, являющимся кавалерами трех орденов Мужества, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги перед РФ», - сказано в тексте поручения главы государства.

Срок исполнения определен до 1 июля текущего года, ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил доработать проекты новой концепции внешней политики Российской Федерации после того, как документ обсудили в ходе совещания с членами Совбеза страны.