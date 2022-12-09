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Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует украинцев, как пушечное мясо. Он сказал об этом в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств-членов ШОС и СНГ.

«На протяжении целого ряда лет Запад поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну (Украину - прим. ред.) в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», - сказал Путин.

Также президент России отметил, что масштаб угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию оборонных ведомств стран СНГ и ШОС.

Ранее публиковались кадры стрельб, которые провели артиллеристы ЗВО при помощи гаубиц «Гиацинт-Б» в Белоруссии.