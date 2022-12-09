Шойгу прибыл в штаб ОДКБ на заседание совета министров обороны стран ШОС и СНГ
Также министр возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.
© Фото: Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на заседание глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств, которое проходит сегодня в Москве.
Также Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.
Ранее глава российского оборонного ведомства высоко оценил решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу Соединенных Штатов.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов