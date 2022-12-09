Путин: масштаб угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию оборонных ведомств стран СНГ и ШОС

Президент РФ указал на необходимость сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам.

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Характер и масштаб угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию по линии оборонных ведомств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств–членов ШОС и СНГ.

«Убежден, что характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к нашему взаимодействию по линии оборонных ведомств. Необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам, а она может быть основана не на каких-то мифических неписаных правилах, которых никто не видел, не на чьем-то доминировании и монополизме, а только на международном праве и уважении интересов друг друга», - сказал глава государства.

Путин указал на рост конфликтного потенциала в мире и связал его с попытками западных стран сохранить за собой гегемонию. По мнению российского президента, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты разрушили архитектуру стратегической стабильности, которая строилась в течение десятилетий. Также глава российского государства обвинил Запад в многолетнем выкачивании ресурсов Украины и поощрении геноцида.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на заседание глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.