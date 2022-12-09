Огненный букет: артиллеристы ЗВО провели стрельбы из «Гиацинт-Б» в Белоруссии

Буксируемая пушка «Гиацинт-Б» - эффективное и грозное оружие. Может вести огонь прямой наводкой и с закрытых позиций. Предельная дальность 152-мм «Гиацинта» - порядка 30 километров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» артиллерии сегодня «Белла». Она первой солирует на полигоне. И ее тембр невероятный. Пробирает до мурашек. К слову, имя расчеты дают каждой буксируемой пушке. Так, по соседству работает «Изольда» - самая строптивая из всех. Но артиллеристы знают, как укротить ее нрав. Все их действия уже отточены до автоматизма. Словно раскаты грома выстрелы рвут тишину. Сразу ясно - тяжелая артиллерия. Работает часто. Заряжающему только успевают подносить снаряды.

Глядя, как работает артиллерия, понимаешь, насколько она весомый аргумент во время любых боевых действий. Но даже в те короткие промежутки, когда стрельба не ведется, находясь рядом с ней, буквально, каждой клеткой ощущаешь всю мощь гаубиц, этих огненных цветов «Гиацинт-Б».

Буксируемая пушка «Гиацинт-Б» - эффективное и грозное оружие. Может вести огонь прямой наводкой и с закрытых позиций. Предельная дальность 152-мм «Гиацинта» - порядка 30 километров.

Обучают артиллеристов и искусству маскировки. Они прячут орудия так, чтобы гаубичную пушку, и то не всю, можно было увидеть лишь с очень близкого расстояния. Раздается команда, производится выстрел. Все вокруг застилают клубы дыма, и на землю падает стреляная гильза.

«Мы достаточно часто проводим всякие тактические мероприятия, выезжаем на боевую подготовку - стрельбы, учения. Все, как надо. Нормативы все исполняем. Стараемся исполнять вовремя и четко», - рассказал журналистам артиллерист с позывным «Амбал». «Стрельбы прошли на оценку "хорошо", командование довольно. Все снаряды попали точно в цель. Расчеты действуют умело, слаженно. Военнослужащим нравится. Все замечательно», - сообщил командир артиллерийской батареи с позывным «Батя».

Занятия на полигонах в Белоруссии проходят не только днем. Ведь артиллеристы должны понимать все особенности ведения стрельбы. И в темное время суток, когда вокруг все черным-черно. Расчеты с задачами справляются.

Стреляют «за горизонт», то есть туда, где, по идее, противник может чувствовать себя более или менее в безопасности. Но, действуя в составе батареи, эти царь-пушки легко перепашут порядка 6-ти гектаров земли. Главное, правильно корректировать огонь. Во время полевых занятий изучению именно этой методики сейчас артиллеристы уделяют особое внимание.

Сегодня на полигоне в Белоруссии российские военнослужащие проходят проверку на слаженность. Сдают, своего рода, экзамен, где дисциплина - боевая стрельба. Огонь ведут из всех видов штатного оружия.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов