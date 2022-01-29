Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу в феврале

В России 1 февраля 2022 года в силу вступит ряд новых законов. О том, что это будут за законы и какие изменения они принесут в жизнь граждан, в своем Telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Индексация пенсий

Начиная с февраля неработающие пенсионеры будут получать повышенную страховую пенсию, которая будет проиндексирована выше уровня инфляции - на 8,6%. Также они получат право на доплаты за январь. Такая доплата представляет собой разницу между индексацией на 5,9%, которая была проведена в начале года, и новым показателем.

Защита прожиточного минимума

На заработную плату и иные доходы, которые равны прожиточному минимуму, определенному для трудоспособного населения, не сможет распространяться взыскание по исполнительным документам. Для этого должнику нужно будет подать заявление с реквизитами банковского счета в службу судебных приставов, где будут обязаны сохранить минимальный доход.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами

В РФ с 1 февраля будут введены штрафы за отсутствие или несовременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений. Суммы штрафа для должностных лиц составит до 40 тысяч рублей, для юридических - до 200 тысяч рублей. Штраф будет выписываться и в случае, если контролирующие системы установлены с нарушениями требований либо передают неверные сведения в государственный реестр.

Защита граждан при покупке квартиры

Начиная со следующего месяца россиян обяжут передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Затем эту информацию будут направлять в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Любой гражданин будет иметь право получить выписку о состоянии дома, в котором он намерен приобрести квартиру.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)

Изменятся порядок управления и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Их можно будет установить нормативным актом Центробанка РФ. Кроме того, управляющей компании фонда при погашении паев биржевого ПИФа придется обеспечивать передачу выделяемого имущества не позже одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Материнский капитал

Маткапитал будет проиндексирован на 8,4%. Выплаты на первого ребенка составят 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей в том случае, если семья ранее не получала материнский капитал на первого ребенка. В противном случае сумма выплаты составит 168,6 тысячи рублей.

Отметим, что в РФ также будут проиндексированы: выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и другие выплаты.

Пожизненное заключение педофилов

Пожизненное заключение будет грозить преступникам, совершившим повторно сексуальное насилие над несовершеннолетними, либо совершившим сексуальное насилие в отношении двух и более несовершеннолетних, а также, если такое насилие было сопряжено с совершением иного тяжелого или особо тяжкого преступления.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

За немаркированную табачную и алкогольную продукцию штрафы вырастут до полумиллиона рублей для юридических лиц. Помимо этого, перевозка табака и алкоголя с такими нарушениями будет попадать под административную ответственность.