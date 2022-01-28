Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации в России в текущем году пенсий на 8,6%. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как, в свою очередь, ранее сообщила зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит полторы тысячи рублей. Также, по ее словам, выплаты с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. В этом же месяце пенсионерам придет компенсация за январь с учетом доиндексации.

Напомним, 12 января российский лидер в ходе совещания с членами кабинета министров поручил в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на величину «чуть выше инфляции». Уже 20 января соответствующие поправки приняли депутаты ГД РФ, 26 января их единогласно одобрили в Совете Федерации.