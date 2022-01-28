Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил насильственные действия впервые в отношении двух и более несовершеннолетних. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы может быть назначено, если гражданин совершил повторное преступление в отношении половой неприкосновенности ребенка. Ранее эта мера распространялась только на педофилов, которые совершили повторное преступление в отношении не достигших 14 лет детей.

Также такая жесткая мера будет предусмотрена для совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних и в случаях, когда такое преступление сопряжено с совершением иного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Напомним, что 18 января законопроект приняли в Государственной думе. 26 января документ рассмотрели и одобрили в Совете Федерации.