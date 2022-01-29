Россиянам напомнили о новых пособиях по уходу за ребенком и декретных выплатах

С 1 февраля 2022 года в России увеличат ряд пособий. Об этом напомнила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

К выплатам, которые затронет увеличение, относятся, в том числе, единовременное пособие при усыновлении детей, пособия по уходу за ребенком, а также декретные выплаты.

Эксперт обратила внимание, что выплата может составить 156 429 рублей, если ребенок старше семи лет, инвалид или речь идет об усыновлении братьев и сестер.

«Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено и ежемесячное пособие до 3 лет», - сообщила она.

Сорокина добавила, что с 1 февраля все российские семьи получат единовременно 19 981 рублей. Кроме того, максимум декретных выплат, по словам доцента экономического факультета, возрастет до 360 164 рублей за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребенком будет составлять от 7 493 рублей до 31 282 рублей.

Помимо вышеперечисленного, пособие будут получать также супруги и дети призывников.

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