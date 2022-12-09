Цветы и объятия: родные встретили Виктора Бута после возвращения

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Россиянин Виктор Бут прибыл в Россию на борту АН-148. Самолет приземлился во Внуково. Сойдя с трапа, Бут оказался в объятиях родных: его встречали жена и мать.

Они ждали его долгих 14 лет, с тех пор, как Виктора арестовали в Таиланде. После этого его отправили в Соединенные Штаты, и он провел долгие годы в американской тюрьме. Его близкие рассказали, что все это время не теряли надежды.

Обмен заключенными между Россией и США состоялся 8 декабря 2022 года. Предпринимателя Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.