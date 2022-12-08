Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер

Виктор Бут созвонился с матерью и женой во время возвращения в Россию.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы кадры обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков.

Обмен российского предпринимателя на американскую спортсменку состоялся в аэропорту Абу-Даби.

Ранее Виктор Бут созвонился с матерью и женой во время возвращения в Россию. Предприниматель сказал, что с ним все нормально, просил не переживать.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в Соединенные Штаты. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Американская спортсменка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В багаже баскетболистки были обнаружены наркотические вещества.