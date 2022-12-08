«Не переживайте, все нормально»: Бут созвонился с матерью и женой во время возвращения в РФ

Виктор Бут сказал, что с ним все нормально, просил не переживать.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россиянин Виктор Бут, который был освобожден от заключения в американской тюрьме, созвонился с близкими во время возвращения в Россию.

«Не переживайте, все нормально. Расскажу при встрече», - сказал Виктор родным.

Ранее родные Виктора Бута - мама Раиса и жена Алла - рассказали «Звезде», как они добивались возвращения предпринимателя. Мать Бута выразила благодарность российскому внешнеполитическому ведомству за проделанную работу.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам он свою вину отрицает.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В ее багаже были обнаружены наркотические вещества. Спортсменке грозило тюремное заключение.