Самолет с Виктором Бутом на борту приземлился во Внуково

© Фото: ТРК Звезда

Самолет с российским предпринимателем Виктором Бутом на борту совершил посадку в аэропорту Внуково. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби.

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и вывезен в Соединенные Штаты. Через четыре года его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Россиянина приговорили к 25 годам заключения.

Однако здесь, на родине, его продолжали ждать жена и мать. Они рассказали журналистам, что не теряли надежды все это время. Перед отправкой в Россию Бут созвонился с ними и заверил, что у него все в порядке.

В США обмен Грайнер на Бута назвали капитуляцией Вашингтона. Так считает бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.