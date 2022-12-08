«В атмосфере строгой секретности»: адвокат Бута раскрыл подробности обмена

Адвокат рассказал о непростой работе, которая велась на протяжении многих лет.

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Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов в беседе со «Звездой» раскрыл подробности обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.

«Это было все в атмосфере строгой секретности, и непосредственно детали обмена не были известны никому. Даже адвокатам до самого последнего момента. В общем, естественно, мы знали и были в курсе, что это осуществится, но был вопрос, когда это осуществится. Конкретики никакой не было, поэтому я очень рад, что это состоялось до Нового года и Виктор сможет встретить праздник в кругу близких впервые за много-много лет», - рассказал адвокат Бута о ходе переговоров.

Адвокат также добавил, что это была непростая работа. В ходе адвокатского расследования удалось получить важные доказательства, что состава преступления в действиях Виктора Бута не было, рассказал Тарасов.

«Мы дошли вплоть до Верховного суда США. Российская Федерация представила Верховному суду США впервые дружественную аргументацию в поддержку Виктора Бута. Но в конечном счете, это дело разрешилось не через судебную систему. Это дело разрешилось путем переговоров, путем политического решения. В конечном счете, путем помилования. То есть президент Байден подписал распоряжение, по которому срок Виктора Бута был сокращен, и он был освобожден из заключения», - поделился адвокат россиянина.

Кроме того, адвокат Бута сообщил о большом количестве граждан России, которые на данный момент задержаны и отбывают длительные сроки в Соединенных Штатах.

«Еще есть за кого бороться. Люди, которые должны вернуться на родину», - заключил Алексей Тарасов.

Ранее в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина Российской Федерации Виктора Бута на гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно. В МИД РФ заключили, что российский гражданин возвращен на родину.

Напомним, что в конце октября Московский областной суд утвердил американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую в феврале задержали в аэропорту Шереметьево, девятилетний срок в колонии за контрабанду наркотиков. А российский предприниматель Виктор Бут был осужден в 2012 году в США за якобы подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма.