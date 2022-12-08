МИД РФ: Виктор Бут возвращен на родину

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В аэропорту Абу-Даби 8 декабря был завершен обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер - они отбывали наказания в исправительных колониях США и РФ соответственно. По данным МИД РФ, Бут возвращен на родину.

«В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению В.А. Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника», - сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам он свою вину отрицает.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. В ее багаже были обнаружены наркотические вещества. Спортсменку приговорили к девяти годам колонии.