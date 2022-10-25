Мособлсуд утвердил баскетболистке Грайнер 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков

По решению судьи, приговор был оставлен без изменения, кроме срока нахождения в СИЗО как день за полтора.

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Московский областной суд во вторник признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер в девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

«Приговор изменен в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», - огласила решение судья Елена Воронцова.

Сама спортсменка участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО «Новое Гришино», расположенное на территории колонии в Подмосковье, где баскетболистка находится уже с марта.

В Мособлсуде американская спортсменка заявила в последнем слове, что «девять лет колонии - это слишком много... а люди, которые совершают более злобные преступления, получают меньшие сроки».

Ранее прокуратура требовала 9,5 года колонии общего режима для американской баскетболистки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. Кроме того, с подсудимой хотели взыскать штраф в размере одного миллиона рублей.

Напомним, что одну из самых титулованных баскетболисток мира Бритни Грайнер, прибывшую рейсом Нью-Йорк - Москва, задержали в Шереметьево в феврале 2022 года. В ручной клади американской спортсменки нашли электронные сигареты со специфическим запахом. Экспертиза признала, что в нем содержатся наркотические вещества. Все время предварительного и судебного следствия баскетболистка провела под стражей в СИЗО. По инкриминируемой звезде женской НБА статье УК РФ максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.