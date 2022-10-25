В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мособлсуд утвердил баскетболистке Грайнер 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков

Игнат Далакян
15:26 25.10.2022
По решению судьи, приговор был оставлен без изменения, кроме срока нахождения в СИЗО как день за полтора.
Мособлсуд утвердил баскетболистке Грайнер 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков
© Фото: Антон Новодережкин, РИА Новости
Читайте нас на:

Московский областной суд во вторник признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер в девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

«Приговор изменен в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», - огласила решение судья Елена Воронцова.

Сама спортсменка участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО «Новое Гришино», расположенное на территории колонии в Подмосковье, где баскетболистка находится уже с марта.

В Мособлсуде американская спортсменка заявила в последнем слове, что «девять лет колонии - это слишком много... а люди, которые совершают более злобные преступления, получают меньшие сроки».

Ранее прокуратура требовала 9,5 года колонии общего режима для американской баскетболистки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. Кроме того, с подсудимой хотели взыскать штраф в размере одного миллиона рублей.

Напомним, что одну из самых титулованных баскетболисток мира Бритни Грайнер, прибывшую рейсом Нью-Йорк - Москва, задержали в Шереметьево в феврале 2022 года. В ручной клади американской спортсменки нашли электронные сигареты со специфическим запахом. Экспертиза признала, что в нем содержатся наркотические вещества. Все время предварительного и судебного следствия баскетболистка провела под стражей в СИЗО. По инкриминируемой звезде женской НБА статье УК РФ максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:01 В стране и мире
Премьер Норвегии выступил против изоляции России
13:43 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили о провале украинских атак на трех направлениях
13:35 В стране и мире
Король Великобритании назначил Риши Сунака премьер-министром
13:20 В стране и мире
В Кремле заявили о готовности разговаривать с США, Францией и римским папой по Украине
12:32 В стране и мире
В Минэнерго Турции сообщили о достижении соглашения с Россией о создании газового хаба
Популярное
Видео
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.