«Своих не бросаем!»: Слуцкий о возвращении Бута в Россию

Слуцкий отметил, что Виктор Бут «мужественно и стойко перенес все испытания и беспрецедентное давление в американских застенках».

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Глава Комитета Государственной думы России по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал произошедший в Абу-Даби обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Виктор Бут возвращается на родину после более десяти лет американской тюрьмы, куда он был помещен абсолютно незаконно после столь же незаконного задержания в Таиланде. Все годы с момента ареста мы - и МИД, и парламент, и правозащитные организации, в том числе Российский фонд мира - добивались его освобождения. Наконец решение принято и обмен состоялся», - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Глава Комитета Госдумы РФ по международным делам отметил, что Виктор Бут «мужественно и стойко перенес все испытания и беспрецедентное давление в американских застенках».

«С нетерпением ждем его возвращения. Обязательно и в самое ближайшее пригласим в Госдуму на специальное заседание Комитета по международным делам и фракции ЛДПР. Своих не бросаем!» - написал политик.

Ранее в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина Российской Федерации Виктора Бута на гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно. В Министерстве иностранных дел России заключили, что российский гражданин возвращен на родину.

Напомним, что в конце октября Московский областной суд утвердил американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую в феврале задержали в аэропорту Шереметьево, девятилетний срок в колонии за контрабанду наркотиков. А российский предприниматель Виктор Бут был осужден в 2012 году в США за якобы подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма.