В Пентагоне рассказали, какие войска готовят к отправке в Европу

Соединенные Штаты Америки намерены перебросить в Европу элитные части воздушно-десантных войск. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Могу сказать сегодня, что эти силы включают подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии... 18-го воздушно-десантного корпуса... 101-й воздушно-десантной дивизии», - приводят его слова РИА Новости.

При этом Кирби подчеркнул, что полный список частей министерство обороны США раскрывать не собирается. Также он отметил, что Вашингтон пока не решил, когда войска развернут в Европе.

В этот понедельник стало известно, что 8,5 тысячи военных получили приказ быть готовыми к переброске. В Белом доме уточнили, что это решение было принято только для того, чтобы поддержать страны «восточного фланга» Североатлантического альянса.

Как сказала Джен Псаки, президент США Джо Байден не хочет и не собирается отправлять американские ВС на Украину. Сегодня в Пентагоне сообщили, что Вашингтон приступил к поставке нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать как нелетальные, так и летальные средства. В этом году США осуществили уже две поставки вооружения в Киев.