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В Белом доме заявили об отсутствии у Байдена желания отправлять войска на Украину

Анна Назайкина
20:57 25.01.2022
Было отмечено, что решение о приведении 8,5 тысяч военных США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу было принято для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.
В Белом доме заявили об отсутствии у Байдена желания отправлять войска на Украину
© Фото: White House, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не хочет и не собирается отправлять американские ВС на Украину.

«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», - сказала представитель Белого дома.

Кроме того, было уточнено, что решение о приведении 8,5 тысяч американских военнослужащих в состояние повышенной готовности к переброске в Европу было принято только для того, чтобы поддержать страны «восточного фланга» Североатлантического альянса.

Ранее американские СМИ передавали, что новая оборонная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки, в частности, включает три сотни противотанковых ракет Javelin. Глава ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что американские противотанковые комплексы появились на вооружении ВСУ, они, по его словам, находятся на территории Донбасса, однако не на самой линии соприкосновения.

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