Байден рассказал, когда примет решение о возможной переброске войск США в Европу

Джо Байден в ближайшее время может принять решение об отправке уже приведенных в состояние повышенной боевой готовности американских воинских частей в Европу. Об этом сам президент США рассказал журналистам.

«Возможно, отправлю часть этих сил в ближайшее время, просто потому что на это потребуется время», - приводит его слова корреспондент CNN Кейтлин Коллинс.

Как подчеркнул президент США, возможная переброска войска не является провокацией. По его словам, это необходимость, осуществляемая для поддержки членов НАТО.

В понедельник, 24 января, 8,5 тысячи военных США были приведены в полную боевую готовность к отправке в страны Европы. При этом, как сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден не хочет и не собирается отправлять американские ВС на Украину.

Ранее США отправили на Украину военную помощь. По данным СМИ, среди оружия – три сотни противотанковых ракет Javelin.