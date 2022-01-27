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Пентагон приступил к поставке нового пакета военной помощи Украине с летальными средствами

Иван Линдеманн
23:43 27.01.2022
Джон Кирби отметил, что Пентагон постарается ускорить новые поставки.
Пентагон приступил к поставке нового пакета военной помощи Украине с летальными средствами
© Фото: pexels.com
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Соединенные Штаты Америки приступили к поставке нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пакет будет включать как нелетальные, так и летальные средства. Кирби отметил, что Пентагон постарается ускорить новые поставки.

«Как я уже говорил, было отправлено три партии и готовятся новые поставки. Сейчас мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», - говорится в заявлении Кирби, опубликованном в Twitter военного ведомства США.

Представитель Пентагона не стал раскрывать состав пакета помощи. На данный момент известно только, что он будет содержать летальные средства.

Ранее стало известно, что 23 января украинский аэропорт Борисполь прибыл самолет со второй партией военной помощи США. Это был первый пакет помощи в 2022 году. В американском посольстве в Киеве уточнили, что данная партия включала в себя около 200 тысяч фунтов летального вооружения.

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