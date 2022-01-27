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Медведев назвал способ избежать войны

Роман Захаров
08:09 27.01.2022
Российский политик прокомментировал заявление американского сенатора о возможном ядерном ударе.
Медведев назвал способ избежать войны
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Единственная возможность избежать войны - договариваться, однако существует масса людей, зарабатывающих и спекулирующих на эскалации, кто-то из них делает это по недомыслию, а кто-то - проводя определенную политическую линию. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность - это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны. То есть такого рода события были бы ужасными, и нечего добавить», - приводит РИА Новости его слова.

Рассуждая о том, кому может быть выгодно обострение, российский политик привел в пример одно из высказываний американского сенатора.

«Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из - не могу иначе назвать - маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», - высказал свою позицию зампред Совбеза.

Медведев добавил, что когда «это говорят люди, облеченные властью», он вместе с тем напомнил, что «в Америке сенат - серьезная очень структура», то это «очень печально».

«Мне кажется, что даже в советские времена, во всяком случае те советские времена, которые я застал, которые я помню, никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт», - сказал Дмитрий Медведев, подчеркнув, что Карибский кризис продемонстрировал, что такие действия могут стать концом для человечества. 

Российский политик в заключение задался вопросом о том, как реагировать на подобные заявления, предположив, что они могут являться следствием «маразма» или же это может быть «некой политической спекуляцией».

«В любом случае это очень опасно», - резюмировал Медведев.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО усилит свое присутствие и боеготовность, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря. Он при этом уточнил, что НАТО надеется на успешный исход переговоров, но готовится к худшему.

Помимо этого, Столтенберг заявил, что НАТО не намерено отказываться от дальнейшего расширения, как требует от альянса Россия. Также, по его словам, НАТО не готово к компромиссу по вопросу о праве всех стран вступать в альянс. 

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