НАТО отвергло требование Москвы об отказе от расширения
Альянс также не готов к компромиссу по вопросу права всех стран вступать в альянс, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
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НАТО не намерено отказываться от дальнейшего расширения, как требует от альянса Россия. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Он также отметил, что НАТО не готово к компромиссу по вопросу о праве всех стран вступать в альянс.
Москва в декабре направила Вашингтону и Брюсселю предложения по гарантиям безопасности в Европе. В них, в частности, содержался призыв отказаться от расширения НАТО на восток и не принимать в альянс Украину и Грузию. В среду, 26 января, Россия получила ответы на предложения от США и НАТО.