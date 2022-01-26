НАТО отвергло требование Москвы об отказе от расширения

НАТО не намерено отказываться от дальнейшего расширения, как требует от альянса Россия. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО не готово к компромиссу по вопросу о праве всех стран вступать в альянс.

Москва в декабре направила Вашингтону и Брюсселю предложения по гарантиям безопасности в Европе. В них, в частности, содержался призыв отказаться от расширения НАТО на восток и не принимать в альянс Украину и Грузию. В среду, 26 января, Россия получила ответы на предложения от США и НАТО.