Столтенберг: НАТО повышает боеготовность войск и усиливает присутствие в Балтийском и Черном морях

НАТО усилит свое присутствие и боеготовность, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря. Об этом на брифинге заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО надеется на успешный исход переговоров, но также готовится к худшему.

«Мы повышаем боеготовность наших войск и усиливаем свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря», - сказал Столтенберг.

Он отметил, что передовые силы реагирования альянса состоят из пяти тысяч военнослужащих, которые НАТО может развернуть в течение нескольких дней.

При этом генсек выразил уверенность в том, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы.

Он также призвал Россию к немедленной деэскалации ситуации, в рамках которой она «должна вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии».

Ранее представитель Североатлантического альянса передал ответ на предложения по гарантиям безопасности послу РФ в Брюсселе. Ответ на предложения от США также поступил в МИД России.