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Медведев предсказал обращение в прах союза США и Украины

Кира Тило
03:05 11.10.2021
Зампред СБ РФ сказал, что Америке ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией и тотального сдерживания страны. Он считает, что такое союзничество в какой-то момент разлетится в прах.
Медведев предсказал обращение в прах союза США и Украины
© Фото: ТРК "Звезда"
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По мнению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сотрудничество США и Украины крайне непрочно, поскольку Америке от нее нужно только противостояние с Россией. Об этом Медведев написал в статье «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

«США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо „Анти-Россией“. А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах», - подчеркнул он.

Также, по мнению Медведева, во главе Украины стоят люди, стремящиеся «набить карманы». Зампред отметил, что в стране еще нет лидера, который был бы готов пожертвовать собой ради Украины, а не пытался заработать.

«Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет. Напротив, когда речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами - хоть и враг, но его деньги важнее вражды», - написано в статье Медведева, опубликованной «Коммерсантом».

Помимо этого, Дмитрий Медведев считает, что России следует подождать прихода к власти на Украине руководства, ориентированного на равноправные отношения с РФ, учитывающие интересы обеих сторон.  

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