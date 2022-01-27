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«Нормандская четверка» и ответ НАТО: как развивается ситуация с гарантиями безопасности в Европе

Ян Брацкий
06:34 27.01.2022
Накануне глава американской дипмиссии Джон Салливан прибыл в наш МИД с ответом США по предложенному Москвой двустороннему договору.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people Globallookpress
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Перемирие в Донбассе должно соблюдаться безусловно - независимо от разночтений по Минским соглашениям. К такому выводу пришли участники «нормандской четверки» от России, Украины, Франции и Германии во время переговоров в Париже. Дискуссия в Елисейском дворце длилась более восьми часов. По словам представителя нашей страны Дмитрия Козака, разговор был непростым, но откровенным. Как отметил замглавы администрации российского президента, Киев должен сам осознать необходимость прекращения конфликта на своей территории. И первый шаг - соблюдение Минских соглашений.

«Обязанность по выполнению этих соглашений лежит на вооруженных силах Украины и вооруженных формированиях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Так записано в Минских соглашениях. Это тот вопрос, о котором мы  договорились», - заявил Дмитрий Козак.

Кроме того, он назвал недопустимым присутствие у границ России вооруженных сил западных стран и добавил, что призывы Вашингтона прекратить передвижение войск на нашей собственной территории - бессмысленны.

Накануне глава американской дипмиссии Джон Салливан прибыл в наш МИД с ответом США по предложенному Москвой двустороннему договору. Полный текст документа опубликован не будет, но некоторые его тезисы уже обнародованы. Так, генсек НАТО заявил во время брифинга, что альянс предлагает России возобновить диалог о контроле над вооружениями, ракетами и ядерным оружием. Он подчеркнул, что НАТО - оборонительный союз, но при этом добавил: союзники продолжают увеличивать свое присутствие в регионах Черного и Балтийского морей.

«Несколько недель назад мы фактически повысили готовность сил реагирования НАТО. Эти силы состоят из различных элементов, а головной элемент - это примерно 5000 военнослужащих. В настоящее время их возглавляет Франция, войска предоставлены и другими союзниками. Эти силы могут быть развернуты в течение нескольких дней. Кроме того, у нас есть дополнительные войска сопровождения, которые также могут быть развернуты в короткие сроки», - отметил генсек альянса.

Энтони Блинкен в свою очередь заявил, выступая перед журналистами, что уже в ближайшее время США отправят Украине очередную партию военной помощи. Также по словам госсекретаря, и это отмечено в ответе по гарантиям безопасности, Вашингтон не откажется от принципа «открытых дверей» в НАТО. По мнению российского сенатора Владимира Джабарова, такой ответ Москва принять не может.

«Они забалтывают нас переговорами по Украине, по обострению в Донбассе. Что только не говорят, но главная тема - тема красных линий, тема нерасширения НАТО. Они ее даже не рассматривают. Главная проблема и мы реально опасаемся, что НАТО это агрессивный абсолютно блок, который стоит по сути уже сейчас у наших границ», - напомнил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Представленный госдепом документ в ближайшее время должны обсудить Энтони Блинкен и Сергей Лавров.

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