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Представители стран «нормандской четверки» впервые с 2019 года согласовали совместное коммюнике

Иван Линдеманн
00:16 27.01.2022
На Украине данный шаг оценили положительно – глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал прошедшую встречу «реанимацией нормандского формата».
Представители стран «нормандской четверки» впервые с 2019 года согласовали совместное коммюнике
© Фото: Доминик Бутен, РИА Новости
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Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» согласовали совместное коммюнике по итогам встречи в Париже. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

На Украине данный шаг оценили положительно – Ермак назвал прошедшую встречу «реанимацией нормандского формата». Это первое согласованное «четверкой» коммюнике с 2019 года.

Ранее впечатлениями от прошедшей встречи поделился заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Он назвал разговор «непростым, но откровенным».

В ходе встречи стороны провели инвентаризацию разных прочтений Минских соглашений. Представители России, Германии, Франции и Украины договорились провести внутригосударственные консультации, чтобы вновь встретиться через две недели. Встреча должна состояться в Берлине.

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