В стране и мире Представители стран «нормандской четверки» впервые с 2019 года согласовали совместное коммюнике Иван Линдеманн На Украине данный шаг оценили положительно – глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал прошедшую встречу «реанимацией нормандского формата». © Фото: Доминик Бутен, РИА Новости Читайте нас на: Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» согласовали совместное коммюнике по итогам встречи в Париже. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. На Украине данный шаг оценили положительно – Ермак назвал прошедшую встречу «реанимацией нормандского формата». Это первое согласованное «четверкой» коммюнике с 2019 года. Ранее впечатлениями от прошедшей встречи поделился заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Он назвал разговор «непростым, но откровенным». В ходе встречи стороны провели инвентаризацию разных прочтений Минских соглашений. Представители России, Германии, Франции и Украины договорились провести внутригосударственные консультации, чтобы вновь встретиться через две недели. Встреча должна состояться в Берлине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика