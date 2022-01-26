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Джабаров оценил предложения НАТО в ответ на инициативы Москвы по безопасности

Анна Назайкина
22:59 26.01.2022
По его мнению, предложения Североатлантического альянса не позволят решить проблему «красных линий».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе со «Звездой» оценил заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и госсека США Энтони Блинкен по российским предложениям о гарантиях безопасности.

НАТО сегодня, 26 января, передала России свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе.

«То, что предлагает Блинкен, с его объяснений, из объяснений Столтенберга, это все вопросы вспомогательные. А главные вопросы, вопросы безопасности, из-за которых мы и подняли тему...они их стараются обойти», - заявил Джабаров.

Он также считает, что своими действиями и предложениями Соединенные Штаты и Североатлантический Альянс «забалтывают» Россию.

«Они забалтывают нас переговорами по Украине, по обострению в Донбассе, что только не говорят. Но главная тема - это тема красных линий, тема нерасширения НАТО, они ее даже не рассматривают», - сказал замглавы комитета по международным делам Совфеда.

По словам Джабарова, предложения США и НАТО не позволят решить проблему безопасности в Европе.

Сегодня, 26 января, Министерство иностранных дел РФ получило от посла США в Москве Джона Салливана письменный ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. Замглавы российского МИД Александр Грушко принял дипломата в столице по его просьбе.

Кроме того, представитель Североатлантического Альянса (НАТО) передал ответ на предложения по гарантиям безопасности послу РФ в Брюсселе. В частности НАТО предложило России возобновить работу представительств, готова на диалог, включая Совет Россия-НАТО. Кроме того, альянс готов установить прямую линию связи и хочет обсуждать разоружение, размещение ракет, контроль над вооружениями, нераспространение.

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