Лавров заявил, что США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО

США в своем ответе по гарантиям безопасности не сообщали об отказе от расширения НАТО на восток. Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров.

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», - сказал министр иностранных дел.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул что Соединенные Штаты сознательно игнорируют принцип неделимости безопасности, когда спокойное существование одной страны не может быть достигнуто путем создания угрозы для другой.

«Показательно, что сейчас, когда на наши предложения договориться о юридически обязывающих гарантиях в Евроатлантике реагируют западные коллеги, они всегда призывают выполнять согласованные принципы, касающиеся архитектуры безопасности в Евроатлантике. Тут же говорят: это означает, что НАТО имеет право расширяться, никто не вправе запретить натовцам рассматривать обращения любой другой страны», - высказал свою позицию Лавров.

Кроме того, по словам министра, Москва собирается и впредь делать упор на разъяснение лукавой позиции американской стороны по поводу экспансии НАТО.

«Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО, теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне», - сообщил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что Владимиру Путину передали ответ американской стороны на идеи о гарантиях безопасности. Он добавил, что российский лидер лично прочитал ответ Соединенных Штатов.

В среду, 26 января, посол США Джон Салливан передал заместителю главы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Напомним, в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, помимо прочего, потребовала от Запада юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток.