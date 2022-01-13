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Лавров заявил, что США и НАТО пообещали «положить на бумагу» ответ по гарантиям безопасности

Иван Линдеманн
15:22 13.01.2022
Министр указал, что Москва считает приоритетом переговоры по гарантиям безопасности с Вашингтоном, потом – с альянсом.
Лавров заявил, что США и НАТО пообещали «положить на бумагу» ответ по гарантиям безопасности
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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США пообещали «положить на бумагу» ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе, генсек НАТО – в течение недели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, от имени североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию», - сказал он в эфире Первого канала.

После того, как реакция поступит, Лавров вместе с министром обороны Сергеем Шойгу доложит об этом Владимиру Путину.

«Позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне», - добавил глава МИД.

Также Лавров рассказал, что перспективы продолжения переговоров зависят от восприятия США и НАТО требований РФ. Кроме того, министр указал, что Москва считает приоритетом переговоры по гарантиям безопасности с Вашингтоном, потом – с альянсом.

Накануне в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Оно стало продолжением диалога по гарантиям безопасности между РФ и США в Женеве 9-10 января. Как заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, позиция Запада по требованию России не принимать в НАТО Украину и Грузию является лукавой и двуличной.

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